’ZZ heeft geweldige supportersbende’

LEIDEN - Nee, sprankelend was het niet. Dat had Sander van der Holst, coach van New Heroes Den Bosch, ook gezien. Daar was het de Noordwijker, die zijn ploeg in de laatste minuten te veel balverlies had zien lijden, ook niet om te doen.

Door Gertjan van Geen - 22-1-2017, 15:00 (Update 22-1-2017, 15:00)

Dat zijn team Zorg en Zekerheid Leiden 23 keer de bal afpakte, had Van der Holst zeker behaagd. Dat Den Bosch ook 23 keer de bal inleverde, waarvan acht keer in het laatste kwart, niet. ,,We konden hun...