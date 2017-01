Opluchting bij Leidse rugbyers na nipte zege op kunstgras LSRG

Foto Taco van der Eb Benjamin Garcia is de Amstelveense defensie te snel af.

LEIDEN - DIOK won de eerste wedstrijd na de winterstop nipt. Op het kunstgras van de Leidse universiteit werd het tegen Amstelveen 21-19. The Bassets kwam in de kampioenspoule niet in actie, omdat het veld zowel in Hilversum als Sassenheim onbespeelbaar was.

Door Pieter van der Vliet sportredactie@leidschdagblad.nl - 22-1-2017, 15:24 (Update 22-1-2017, 16:22)

Het was bij iedereen die DIOK lief heeft na afloop vooral een opluchting. De broodnodige punten in de degradatiepoule waren binnen, maar dat scheelde niet veel. Coach Robert Broers was ‘not amused’ met het vertoonde spel in de tweede helft...