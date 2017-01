Cruciale zege waterpoloërs Katwijk op SG Haerlem

Door Wim Siera - 22-1-2017, 15:35 (Update 22-1-2017, 15:35)

Katwijk behaalde een cruciale zege op sg Haerlem De eersteklasser was door wat mindere resultaten gezakt op de ranglijst maar deed zaterdag in het volgepakte Aquamar in Katwijk goede zaken. De ploeg van trainer Bas Willemsen won ternauwernood met 14-13.

De bezoekers kwamen op een 13 -12 voorsprong maar twee late doelpunten van Maikel Schaap brachten de thuisploeg de zege. Inval-doelman Nick van der Horst speelde een hoofdrol door een strafworp te stoppen. Maikel Schaap doelpuntte vijfmaal en Rick van de...