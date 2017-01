FC Rijnvogels durft na nieuwe overwinning weer naar de stand te kijken

KATWIJK - FC Rijnvogels liet tegen Huizen absoluut geen goed voetbal zien, maar het resultaat tegen de hekkensluiter mocht er zijn. De Katwijkers wonnen in eigen huis met 2-0, waardoor de ploeg van trainer Hein van Heek goede zaken deed in strijd tegen degradatie.

Door Tom Mentink sportredactie@leidschdagblad.nl - 22-1-2017, 17:27 (Update 22-1-2017, 17:27)

Verdediger Rob Zandbergen kon eigenlijk alleen maar tevreden zijn met de drie punten, met het spel allerminst. ,,Het niveau dat we lieten zien was gewoon af en toe verschrikkelijk. Ik had soms medelijden met het publiek. Het was...