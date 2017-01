Alex Schelvis (LINK) zwemt mastersrecord op NK

MAASTRICHT - De leden van LINK en LZ 1886 hebben bij het Nederlands kampioenschap voor masters veel eremetaal behaald. Alex Schelvis (LINK) won in Maastricht de titel in stijl met een Nederlands record op de 200 meter vlinderslag.

Door Marcel Tabbers - 22-1-2017, 20:32 (Update 22-1-2017, 20:32)

De tijd van Schelvis op de 200 meter vlinderslag was 2.11,59 minuten. Op de 100 meter vlinderslag (58,04 seconden) en 200 meter vrije slag (1.56,77) was er goud. Beide tijden waren goed voor een kampioenschapsrecord. ,,Het is een bewijs dat we met het team op de goede weg zijn’’, aldus Schelvis die ook nog zilver pakte op de 50 meter vlinderslag, 100, 400 en 800 meter vrije slag.

Heidi den Boer (vrouwen 45+) won de 200 meter vrije slag (2.21,32) en 400 meter vrije slag (4.56,97). De 800 meter vrije slag (10.30,08) leverde zilver en er was vier keer brons.

Van LZ 1886 debuteerde Robin van Beek bij de mannen 20+ succesvol met winst op de 400 meter (4.18,52) en 1500 meter (17.20,64) vrije slag. Op de 200 meter (2.01,32) en 800 meter (9.00,55) vrije slag was er zilver. Moniek Heemskerk (20+) won de loodzware 200 meter vlinderslag (2.38,94) en Kristiaan Lenos (30+) was de snelste op de 400 meter wisselslag (5.06,52). Op de 4x100meter vrije slag mannen 120+ moest trainer Ingmar Kooman eraan te pas komen om het goud veilig te stellen. Met Van Beek, Lenos, Otto Jansen klokte de oefenmeester een tijd van 3.59,95 minuten. ,,Ik viel in en knabbelde twee seconden van mijn persoonlijk record af’’, aldus Kooman.