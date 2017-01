Grasshoppers laat tegen New Stars zien wat het zoal kan

BASKETBAL - Jeroen Reitsema, coach van de mannen van Solar-systemen Grasshoppers, had zijn team nog niet zo goed zien spelen dit seizoen.

Dat zei de Katwijkse trainer na de 94-56 winst op New Stars. Grasshoppers, met Jesper Jobse er weer bij, speelde met veel beleving, deelde de bal en iedereen kweet zich van zijn taak. Reitsma had Tim de Jong naar de spelverdelerspositie geschoven, en dat bleek een goede zet. ,,Dit was de eerste keer dit seizoen dat we volledig naar ons vermogen speelden’’, aldus Reitsema.

Scores Grasshoppers: De Jong 12, Van Rhijn 12, Schelvis 12, Grimbergen 11, Jobse 11, Prins 11.