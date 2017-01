Haasbroek is eerste voorzitter gefuseerde gymverenigingen

Foto Paul Termorshuizen Arthur Haasbroek (rechts) krijgt het vaandel overhandigd van Jan de Knegt die de fusie in goede banen leidde.

LEIDEN - Arthur Haasbroek is de eerste voorzitter van Gymsport Leiden. Hij gaat de komende jaren leiding geven aan de fusievereniging, die op 1 januari 2017 het levenslicht zag. De 52-jarige Haasbroek is in het dagelijks leven hoofdbrandmeester bij Brandweer Hollands Midden.

Door Gertjan van Geen - 24-1-2017, 9:00 (Update 24-1-2017, 9:00)

Gymsport Leiden is een fusie tussen de vijf grootste Leidse gymnastiek- en turnverenigingen: DOS, Excelsior, Groen-Wit, Jahn en Nieuw Brunhilde. Alleen Brunhilde blijft zelfstandig. Jahn vierde in december op de valreep nog zijn honderdjarige bestaan met een grote show in sporthal De Vliethorst in Voorschoten.

Vrijdag jongstleden was de officiële start van de nieuwe vereniging, die ongeveer 1500 leden telt. Initiatiefnemer Jan de Knegt (oud-voorzitter van Jahn) sprak 25 jaar geleden al de wens uit om in Leiden, dat ooit zestien verenigingen kende, meer te gaan samenwerken.

Als dank voor bewezen diensten strijden de deelnemers aan de Leidse kampioenschappen voortaan jaarlijks om de ’Jan de Knegt bokaal’.