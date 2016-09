ZZ Leiden-speler Jessey Voorn laat met Oranje zien dat alles mogelijk is

Foto EPA Jessey Voorn doet er in Oberhausen alles aan om de Duitse international Maodo Lo af te stoppen.

OBERHAUSEN - Toen hij woensdag de imposante basketbalarena in Oberhausen betrad, waar de thuishaven van zijn club Zorg en Zekerheid Leiden ruim zes keer in past, voelde Jessey Voorn zich niet geïmponeerd. ,,De Duitsers zijn geen goden’’, sprak hij na de sensationele 71-75 overwinning van het Nederlands basketbalteam. ,,Ze zijn een goed team, maar geen wereldteam. Ik had niet zoiets van: wow, dit is Duitsland. Nee, ik dacht: wij zijn Nederland. En we gaan ze een pak rammel geven.’’

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 10-9-2016, 8:00 (Update 10-9-2016, 8:00)

Het was niet...