Worthy de Jong ziet ZZ Leiden winnen

ROTTERDAM - Het was, niet in de laatste plaats voor zijn voormalige teamgenoten, fijn dat hij erbij was. Worthy de Jong zag Zorg en Zekerheid Leiden zaterdag winnen in Rotterdam tijdens de seizoensstart van de eredivisie.

Door Joris Zandbergen - 9-10-2016, 17:09 (Update 9-10-2016, 17:09)

De Jong verdient tegenwoordig zijn brood in Frankrijk, na zes jaar zeer trouwe dienst in Leiden. Toevalligerwijs speelde hij deze keer met Boulogne op vrijdag, zodat hij een weekendje terug naar Nederland kon. Bijna vanzelfsprekend stond een wedstrijd van zijn oude team op het programma.

De MVP...