Angst voor lone wolf

De angst voor eenzame wolven zit er goed in sinds de aanslagen in Orlando, Nice en München. Eenlingterroristen zijn in opmars.

Het goede nieuws is: ’lone wolves’ praten vaak hun mond voorbij voor ze toeslaan. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlander Rámon Spaaij en zijn Amerikaanse collega Mark Hamm. Zij zochten daders op in de gevangenis en bouwden een database van destructieve eenpitters.

Men neme een vaag politiek ideaal, een dosis persoonlijke frustratie en een vleugje gekte. Voeg toe: een geweer, een...