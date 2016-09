Gezonder leven

Op een enkele negatieve uitschieter na eet en drink ik nu al een jaar of twee behoorlijk gezond en dat gaat eigenlijk steeds beter.

Door Hans van der Berg - 2-9-2016, 7:00 (Update 2-9-2016, 7:00)

De veranderingen zijn nog niet zo erg aan mijn gewicht te zien, jammer genoeg, maar ook daar gaat vast verandering in komen nu ik sinds deze week vier keer per week sport. Drie keer fitness en – vanaf deze week - een keer yoga. Dat laatste ga ik overigens ook thuis vaker doen, om de oefeningen beter onder de knie te krijgen. Samen met de gezonde voeding komt dat strakkere lijf vast wel in zicht. Ooit…

Maar waar ik het deze keer vooral over wil hebben is dat ik producten met veel suiker helemaal niet meer mis de laatste tijd. Vroeger kon ik zo een zak M&M’s wegwerken tijdens het kijken naar een film, of kon ik vreselijk verlangen naar een andere vorm van melkchocolade. In mijn werktas zaten altijd wel snoepjes of andere zoetigheid dat ik dan tijdens het tikken van mijn artikelen of het samenstellen van mijn kunstpagina’s allemaal naar binnen gooide. Dat verlangen naar ongezonde zoetigheid is helemaal weg de laatste tijd.

Ik neem nog steeds van alles mee naar mijn werk, in mijn fijne Boho Tiffin (zie foto's), maar die is dan gevuld met noten en gedroogd fruit, een zelfgemaakte ontbijtkoek en wat zelfgebakken brood met beleg. Deze gezonde dingen vullen zo goed, dat ik ’s avonds regelmatig denk: hé, ik heb helemaal niets ongezonds gegeten.

Grappig is dat. Ik ontzeg mezelf niets en heb toch een heel voldaan gevoel ’s avonds.

Diëten werken niet, heb ik al vaker gemerkt. Een andere levensstijl wel. En als je je daar dan ook nog fitter door gaat voelen en steeds beter wordt in het maken van lekkere en gezonde dingen, is het helemaal niet meer zo moeilijk.