Een vechtgame zoals die hoort te zijn

Traditionele vechtspellen, waarin je één tegen één knokt, zijn misschien wel de moeilijkste games om onder de knie te krijgen. Er is een bepaalde vingermotoriek voor nodig.

Neem nou ’The king of fighters XIV’. Dat is een meedogenloze vechtserie die stamt uit de jaren negentig. Iemand zonder een fijne vingermotoriek, zoals ondergetekende, wordt afgemaakt door deze serie. Mentaal en fysiek. Het ding met vechtgames is namelijk dat je bepaalde knoppencombinaties moet onthouden om vloeiend en flitsend iemand in elkaar te kunnen slaan....