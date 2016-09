Bijna kopie van ’Advance Wars’

Aan het begin van het laatste decennium kwam het spel ’Advance Wars’ voor de Game Boy Advance uit. In het zeer populaire strategiespel voerde je het bevel over een klein leger dat op een kaart met vierkante vakjes tegen vijandelijke units moest vechten. Klinkt als een doodserieus oorlogsspel, maar dankzij de graphics die uit een tekenfilm leken te komen, bleef het een luchtige aangelegenheid. Zoiets is er nu ook voor je iPhone. De game, ’Warbits’ genaamd, lijkt bijna een kopie van...