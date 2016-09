krijgen door sport hun kracht weer terug’

Foto Jeanette Huisman Esther van Diepen wil vrouwen meer in hun kracht zetten.

Zelf rondlopend met een baby zag Esther talloze zwangere vrouwen rondjoggen in Central Park. Dát was iets wat in Nederland bepaald niet gewoon was. Als je zwanger was, ging je achterover zitten en veel uitrusten. Maar joggen? Nee, dat zag je hier nog niet.

Door Hanneke van den Berg - 19-9-2016, 10:16 (Update 19-9-2016, 10:16)

Dat inspireerde haar acht jaar geleden tot het oprichten van haar bedrijf ’Mom in balance’, dat inmiddels in twaalf landen actief is, waaronder in vele plaatsen in Nederland. Esther ziet het als haar missie om met haar netwerk...