Notenmelk

Jarenlang kocht ik de amandelmelk van Alpro. Daarin zit maar twee procent amandelen... Later ontdekte ik dat in de amandelmelk van Provamel (zelfde concern) welgeteld drie procent amandelen zit. Het is wel lekkere melk hoor, maar het was toch wat raar. Dat moest beter kunnen, wist ik. Maar ik dacht dat je voor een liter plantaardige melk heel veel noten nodig had. Dat bleek een misvatting.

Door Hanneke van den Berg - 7-10-2016, 7:00 (Update 7-10-2016, 7:00)

Voor 1 liter notenmelk heb je maar 150 gram noten nodig, water, een beetje vanillepoeder en eventueel wat dadels om het zoeter te maken. En een notenmelkzak natuurlijk.

Bij bionootje.nl vond ik de perfecte notenmelkzak. Gemaakt van biologische hennep, echt heel sterk materiaal.

En wat bleek het makkelijk te zijn om notenmelk te maken!

De avond van tevoren laat je 150 gram amandelen, cashews, of zelfs haverkorrels (voor havermelk) weken in een liter water. De volgende dag spoel je de noten af, doet ze met een liter vers water, een beetje zout, ongezoet vanillepoeder of vanille-extract en eventueel twee of drie ontpitte dadels in de blender en laat het ongeveer een halve minuut draaien (of langer, als je blender niet zo’n sterke motor heeft).

Daarna giet je de melk in de notenzak die je boven een kom hangt. En dan wringen maar. Van de pulp die je overhoudt schijn je weer allerlei koekjes en gebak te kunnen maken, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.

De melk is wel een week houdbaar in de koelkast en dan heb je dus melk zonder kunstmatige toevoegingen, die heerlijk romig is.

De notenmelkzak is verkrijgbaar via bionootje.nl