Vegan diner

Plantaardig eten heeft de laatste tijd volop mijn interesse. Ik zal vermoedelijk niet voor de volle honderd procent overstappen op een veganistische levensstijl. Daarvoor ben ik te zeer verknocht aan kaas, melk en eieren, maar ik merk dat ik steeds vaker gerechten maak uit kookboeken met veganistische recepten.

En dan is oktober ook nog eens de maand van de vegan-challenge, een initiatief waarbij je je via internet kunt aansluiten en waarbij je dan dagelijks recepten en allerlei informatie krijgt.

In deze maand werden ook drie heel bijzondere avonden georganiseerd door het kunstenaarscollectief Steinbeisser. Twee topchefs, Jef Schuur van restaurant Bij Jef uit Texel en Luc Kusters van restaurant Bolenius uit Amsterdam, werden door Steinbeisser uitgedaagd om een volledig plantaardig diner van zes gangen te maken met gerechten die lokaal, dan wel in ieder geval uit Nederland komen.

Daarbij nodigde Steinbeisser ook enkele ontwerpers uit om speciaal ontworpen bestek, handgeblazen glas en servies te maken, waarmee de gasten de bijzondere gerechten konden eten.

Ik had het geluk een van deze avonden mee te mogen maken en dat was inderdaad heel bijzonder. De uitdaging die de twee topchefs waren aangegaan, leidde tot heel bijzondere gerechten, zoals een amuse die op je hand werd klaargemaakt en bietjes die in klei waren gebakken. Deze potjes van klei werden voor de ogen van de gasten stukgeslagen, waarna de bietjes werden opgediend. Geen moment had je het gevoel vlees of vis te missen en elke hap was een geweldige ervaring.

Het bestek dat je moest gebruiken vormde soms nogal een uitdaging. Ikzelf kreeg een driehoekige schelp, waarmee je de meeste dingen, met wat moeite, best kon opscheppen, maar de saus likte ik dan toch maar met mijn vingers op.

Het leuke was dat niemand dat gek of onfatsoenlijk vond, want dat hoorde er die avond gewoon een beetje bij. Kunst en gastronomie vormden op die manier een erg fijne en aparte combinatie.

De avond vond plaats in het Lloyd hotel in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, een gebouw met een fascinerende geschiedenis. Het hotel werd langs de IJ-oever gebouwd door de scheepvaartmaatschappij Koninklijke Hollandse Lloyd, waar vandaan haar schepen vertrokken. In het hotel konden 900 landverhuizers tegelijk slapen.

Emigranten arriveerden bij het naastgelegen Quarantainegebouw, waar ze een medische keuring kregen en onder de douche gingen. Ze verbleven daar een aantal nachten, totdat ze de overtocht maakten. Later diende het gebouw als vluchtelingenopvang, huis van bewaring en hadden kunstenaars er een tijdlang hun studio’s.

Maar terug naar die avond. Het was een ervaring om nooit te vergeten. Wie zoiets ook een keer wil meemaken, kan de website Steinbeisser.org in de gaten houden, want volgend jaar volgt er weer een nieuwe samenwerking tussen topchefs en kunstenaars.

De bijzondere kunststukken die voor deze avonden zijn gemaakt, zijn binnenkort ook te koop via jouwstore.com