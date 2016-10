Het gaat eigenlijk allemaal om de balans

Foto: Daniëlle Verkuijl

Haar blog trekt 750.000 unieke bezoekers per maand, op Instagram heeft ze ruim 75.000 volgers en ze wordt wel een van de grootste ’social food influencers’ van Nederland genoemd.

Door Hanneke van den Berg - 17-10-2016, 11:06 (Update 17-10-2016, 11:10)

Pauline Weuring (1981) schreef ooit een bestseller met ’Het voedselzandloperkookboek’, - ,,Het was een opdracht” - maar volgt zelf geen enkele voedselhype. ’Ik wil gelukkig worden van elke hap die ik neem’ is haar lijfspreuk. Recepten die dat geluk oproepen, heeft ze in haar nieuwe boek ’Feel good food’ gezet.

Ja, ze heeft de...