Nieuw leven voor oude dekens

AMSTERDAM - Een deken om onder te slapen? Hoewel er nog mensen schijnen te zijn die dat doen is het voor de meeste een gebruik uit een ver verleden. Yoni van Oorsouw (26): „Ik weet nog dat ik eens met mijn ouders in een vakantiehuisje kwam. Daar lagen lakens en dekens op bed. Ik dacht dat ik daar nooit warm onder zou kunnen slapen. Dat was natuurlijk wel zo.”

Ontwerpsters Yoni en Manon maken er jassen van

Manon van Hoeckel (26) heeft een hele andere ervaring. Zij woonde in een huis zonder centrale verwarming en had wel drie dekens op haar bed om warm te blijven. Ze sloeg er regelmatig een om zich heen en noemde dat haar wintervacht. Zo kwam ze op het idee om er jassen van te maken.

Manon en Yoni zijn dikke vriendinnen en studeerden samen aan de kunstacademie. Ze wilden samen op naailes en aangezien de moeder van Manon vroeger in de confectie zat, vroegen ze haar om het hun te leren. Yoni: „Mijn moeder had voor mij een wikkeljas gemaakt met een grote kraag en een centuur. Dus toen Manon op het idee kwam om dekens een tweede leven te geven, zijn we gaan voortborduren op het model van mijn moeder.”

De meiden droegen hun eerste zelfgemaakte jassen natuurlijk zelf en kregen daar veel positieve reacties op. „Vriendinnen wilden er ook een. We begonnen een blog en de eerste bestellingen liepen al snel binnen.”

Ze begonnen hun bedrijfje Wintervacht. „We kopen partijen dekens van goede kwaliteit op, die anders weggegooid zouden worden. We geven de dekens hun functie terug: ze moeten je warm houden. We maken er jassen van en van de restdelen wanten en hoofdbanden. Zo wordt alles mooi hergebruikt.”

Veel vraag

Het eerste model, een korte jas, is steeds verder verfijnd en verbeterd en na twee jaar maakten ze een tweede model voor hun collectie. „Een lange versie, waarvan we de zakken voeren met gordijnstof. Ja, ook die geven we een tweede leven.”

Na de lange jas waagden de creatieve meiden zich aan een unisex bomberjack. „Hier werken we voor het eerst met ritsen en boorden. Ook naar dit model is veel vraag.”

Manon en Yoni houden van experimenteren en zo gingen ze ook aan de slag met oude slaapzakken. „Superleuk, maar wel heel arbeidsintensief omdat je door drie lagen stof moet knippen en die ook weer precies op elkaar moet krijgen. Bizar trouwens hoeveel gekke prints we tegenkomen.”

En het houdt niet op met oude materialen een nieuwe leven te geven. „We hebben tweehonderd grijze Poolse legerdekens op de kop getikt die we in Polen door een naaiatelier laten produceren. Deze legerjas heeft een iets bredere kraag dan onze andere modellen en drukknoppen in plaats van een dekenspeld. Een limited edition”

De jassen zijn supermodieus, te verkrijgen in verschillende prints (of effen) en kleuren . „Eerst deden we echt alles met de hand, we hadden de blaren op onze vingers staan. Onze moeders hielpen ook. Dan werd er bij mij thuis in de achterkamer alles opzij gegooid en zetten we een kniptafel en een naaitafel neer. Na een tijdje schaften we een festoneermachine aan, dat werkt toch even beter.”

Vriendschap

Yoni heeft inmiddels een klein ateliertje in Amsterdam gehuurd en ook de zolder van haar ouderlijk huis als werkruimte in bezit genomen. „Manon en ik doen nog veel samen, ik zou niet zonder haar kunnen of willen, maar zij is ook druk met haar specialisatie: social design. Ze is nu een soort vliegende kiep geworden. Manon en ik zijn in de afgelopen jaren superclose geworden, we delen alles. Ik denk dat dat mij nog het meeste waard is, die vriendschap.”

Yoni werkt wel fulltime voor Wintervacht. „Hoewel ik er in de zomer nog wel een baantje bij moet hebben hoor.”

Of dat nog lang nodig zal zijn, valt te betwijfelen. De tijd van zaterdag en zondag op markten te staan om de jassen te verkopen is ook voorbij. Er worden dit jaar voor het eerst jassen van Wintervacht in Amsterdam, ’s Hertogenbosch, Leuven, in twee zaken in Londen en zelfs in de Verenigde Staten verkocht. „Ja, ze weten ons nu te vinden. Vooral leuk omdat het gaat om winkels die op duurzame producten gericht zijn. Vroeger hield ik mij helemaal niet zo bezig met duurzame mode, maar nu met Wintervacht verdiep ik mij er steeds meer in en vind ik het heel belangrijk om op een eerlijke manier te produceren met materialen die er al zijn. We werken ook veel samen met andere jonge ondernemers die daar ook mee bezig zijn.”

Eigen bedrijfje

Ze had nooit verwacht dat ze al op 26-jarige leeftijd een eigen bedrijfje zou hebben. „Ik ben gewoon mijn droom aan het leven! Ik zei laatst nog tegen mijn moeder, wat er ook verder in mijn leven gebeurt, dit neemt niemand mij meer af. Vroeger wilde ik kunstenares worden, maar ik kan helemaal niet tekenen of schilderen. Het ging mij er om dat ik lekker met mijn handen bezig wilde zijn. Dat doe ik nu ook. Elke dag word ik voor de wekker gaat met plezier wakker. Dan denk ik: yes, ik mag weer!”

Of ze niet bang is dat Wintervacht een te grote vlucht gaat nemen? „Ik ben heel blij met de mensen om mij heen die Wintervacht steunen. Ik hoef ook niet alles meer alleen te doen. Ik kan bij de vader van Manon terecht voor financiële kwesties. Een pr-bureau regelt veel zaken en voor een fotoshoot kunnen we rekenen op stylistes, fotografen en visagistes. De meeste zitten ook in onze eigen vriendenkring, dat is wel zo makkelijk.”

En verder laten Manon en Yoni zich niet gek maken. „Belde er een Amerikaan, die wilde driehonderd jassen, haha. Dat kunnen we helemaal niet aan, met onze hele productie zitten we al op driehonderd jassen. Er zijn dus maar dertig jassen naar Amerika gegaan.”

