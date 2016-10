Kaasfondue

Kaasfondue in een glazen pot is al heel bijzonder. En dan is deze er ook nog in twee smaken: pittige Hollandse kaasfondue met Groninger mosterd en zachte, kruidige geitenkaasfondue.

De Hollandse fondue is een mix van de beste Nederlandse kazen, Groninger mosterd en witte wijn. De geitenkaasfondue is gemaakt van harde geitenkaas en verse roomkaas. De smaak wordt aangevuld door verschillende kruiden en een drupje honing. Beide smaken zijn ontwikkeld in samenwerking met de Kleinstesoepfabriek. De inhoud is volledig biologisch en vegetarisch.

Een potje is voldoende voor twee personen.

Voor verkooppunten zie: www.kaasinhetbakkie.nl