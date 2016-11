Theekruiden

Vroeger was ik een gigantische koffieleut. Zes, zeven grote mokken per dag gingen er moeiteloos in. Maar met een drukke baan, huishouden, kinderen en (in de tijd die overblijft nog iets van) een sociaal leven, hoef ik eigenlijk niet meer zo nodig te worden opgepept.

Door Hanneke Gaat Groen - 4-11-2016, 7:00 (Update 4-11-2016, 7:00)

Ik zoek juist meer naar rust, een goede nachtrust, een maag die niet opspeelt als ik snel iets naar binnen werk. En dan blijken theekruiden toch vaak een soort wondermiddel.

Zoekend naar fijne theekruiden op internet kwam ik terecht bij de site theekruiden.nl. Simpele naam voor een fijne, kleine site met lekkere theekruiden. Eigenaar Wladimir Neijenhuis verkoopt weliswaar ook thee die gewoon een lekkere smaak heeft, zoals mangothee of dropthee, maar dat doet hij vooral omdat mensen soms ook gewoon een kop thee met een lekker smaakje willen en niet altijd natuurlijke kruiden willen drinken.

Mij gaat het echter wel vooral om die speciale kruiden en die zijn echt heel bijzonder. Zo heb ik al vaker thee gekocht om wat beter te kunnen slapen. ‘Welterustenthee’, ‘Good Night-thee’, ‘Mooie dromenthee’, het zijn allemaal lekkere theesoorten, maar ik val er lang niet altijd beter van in slaap. De valeriaanwortel van theekruiden.nl werkt echter geweldig. Je moet even wennen aan de smaak, maar slaapt er heerlijk van. Ook zul je niet, zoals vaak bij een slaaptablet, midden in de nacht weer wakker worden omdat het middel uitgewerkt is.

Daarnaast is er onder meer fenegriekthee, die ontstekingsremmend werkt en kamillethee, die goed is tegen stress. Gember zou goed zijn voor je maag en spijsvertering, brandnetel heeft een reinigende werking en is bacteriedodend. Korianderthee gebruik je als je je niet zo vitaal voelt en weinig honger hebt

Wie benieuwd is naar deze kruiden, moet maar eens een kijkje nemen bij theekruiden.nl

Wladimir biedt nog een kortingscode aan bij de eerste bestelling. Vul hiervoor ‘theekruiden’ in bij de bestelling in de maand november en je krijgt tien procent korting.