Kandidaat voor beste game van het jaar

Het najaar is al een tijdje onderweg en dat betekent voor de game-industrie maar één ding: schietspellen! Héél véél schietspellen. ’Battlefield 1’ mag aftrappen. Hoe goed is ’ie?

De game speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat is een verademing, aangezien er tegenwoordig bijna alleen maar futuristische schietspellen verschijnen. De verhaallijn is redelijk gedurfd en vernieuwend. Er worden vijf korte verhaaltjes verteld, waarvan sommige erg imponerend zijn. Met name doordat de gruwelijkheden zo treffend in beeld worden gebracht. Vooral de scènes...