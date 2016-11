Kleding met ervaring

Een tas van Michael Kors om je schouder, pumps van Prada aan je voeten en een jas van MaxMara? En dan nog betaalbaar ook? Het kan bij Mevrouw Jansen. Kleding met ervaring. Hier vind je gedragen kleding en accessoires in het hoge segment.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Wijd met strak, kort met lang, kleur met zwart. Via Facebook toont Mevrouw Jansen met enige regelmaat inspirerende foto’s van een model gekleed in een mix van stijlen. Het leukste blijft toch om de kleding peroonlijk in de winkel...