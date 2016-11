Veel liefs uit de Boterstraat

Volgens sommigen misschien wel het leukste sieradenwinkeltje van Alkmaar: Versierd in de Boterstraat.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Ondanks dat er hippe sieraden worden verkocht, zijn de meeste vitrines antiek en heeft de zaak een warme uitstraling.

De winkel bestaat pas vier maanden. „Het is nog allemaal nieuw, zo’n eigen zaak. Ik ben zeven dagen per week open en werk met heel veel liefde kei- en keihard”, zegt de 31-jarige Gabriëlle Koomen. Dat harde werken heeft ze er graag voor over. „Ik ben ontzettend blij dat ik m’n...