Terug in de tijd

Al bijna 200 jaar is Boom specialist voor klompen, borstels, huishoudelijke artikelen en touw.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

De winkel bevindt zich sinds 1942 op de huidige plek. Bernadette Boom: „In 1982 overleed mijn schoonvader Johan Boom en van de ene op de andere dag werd ik eigenaresse. In 2012 hebben we een grote brand gehad, maar besloten we om alles terug te bouwen zoals het was. We staan er nog iedere dag met veel plezier.” In deze winkel vind je van die ouderwetse producten als...