Voor de hele familie

PR foto

In de Kruisstraat is kortgeleden MiniMarkt geopend, een ruim opgezette concept-store voor de hele familie.

Door Paula Zuidhof - 11-11-2016, 12:06 (Update 11-11-2016, 12:06)

De winkel is een ontmoetingsplaats voor moeders, vaders, opa’s en oma’s en vooral: kleine kinderen, die er lekker kunnen spelen met de grote houten treinbaan. Voor in de winkel is een ruime koffiebar en lunchroom. „We serveren ontbijt, lunch, huisgemaakte taarten, quiches, biologische verse sapjes en brood van Handgemaakt Brood. Ook hebben we een menukaart voor kleine kinderen, dus eten meenemen hoeft niet”, vertelt eigenares Josien Broekhuis....