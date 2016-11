Bryant is thuis in de modewereld

Wie bij Bryant binnenstapt, stapt binnen in een andere wereld. Wie weet wat er speelt op modegebied zal zich bij Danny en Sygol Nelen zeker thuis voelen. „Wij brengen de grote stad naar Hoorn met labels die ertoe doen en daar investeren we ook in. Zo staan we vooraan in de rij bij Philipp Plein, Balmain, Iro en ga zo maar verder. De kern van onze winkel is dat we onze klant de mogelijkheid van one stop shopping willen bieden. Of je nou een zakelijke, sportieve of feestelijke outfit zoekt...hier kun je je van top tot teen laten aankleden.”