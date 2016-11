Groter, sensationeleren toch geen echte top

In shooterland geldt één regel: hoe groter en sensationeler, hoe beter. Aan subtiliteit doet dat genre niet. Als die regel echt klopt, dan is ’Titanfall 2’ het beste schietspel ooit gemaakt.

Want meer over de top dan deze game zie je ze niet vaak. Het spel, dat is gemaakt door onder meer de mannen die hoofdverantwoordelijk waren voor de serie ’Call of Duty: Modern Warfare’, gebruikt dezelfde formule als het verrassend leuke eerste deel. Je bent een soldaat uit de toekomst die...