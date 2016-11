Van Gogh in een oogwenk

Wie weleens foto's op social media plaatst, zal merken dat er tegenwoordig steeds meer opties zijn om een afbeelding of een filmpje in een handomdraai volledig aan te passen. Veel verschillende social mediakanalen gebruiken hun eigen manier om een persoonlijk tintje te geven aan afbeeldingen of video's.

De eerste app die groots begon met filters was Instagram. Die staat voornamelijk bekend om gebruik van filters als Sepia, Reyes en X-Pro 2. Elk filter zorgt voor een eigen effect op een afbeelding, om...