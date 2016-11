Eersteklas tweedehands bij HET

Hetty Rappard kocht zelf altijd al tweedehands kleding. „Daarvoor ging ik altijd naar Amsterdam. Tot ik mijn baan, ik was bibliothecaresse, verloor door een reorganisatie. Ik wilde iets anders doen, iets waar ik blij van word. Zo werd het idee geboren om hier in Zaandam een winkel te beginnen in tweedehands kleding.”

HET Zaandam opende 4,5 jaar geleden aan de Stationsstraat, maar afgelopen zomer verhuisde Hetty met haar winkel naar de Westzijde. „Ik had een mooi pand, maar hier aan de Westzijde...