Loods 17 in Katwijk

Foto Jordy Kortekaas

Een klein warenhuis waarin veertig ondernemers hun producten aanbieden. Dat is het idee achter shop-in-shop Loods 17. „Het leuke is dat iedereen een eigen tafel heeft”, legt medewerkster Elcke de Jonge uit, die sinds de oprichting drie jaar geleden, in de winkel werkt. „Juist daardoor komen stijlen samen.”

Op sommige tafels liggen kerstartikelen uitgestald, maar lang niet overal. Van leren armbandjes tot kledingstukken, biologische etenswaren, kinderspeelgoed en woonartikelen. In de winkel is van alles te koop. „De ondernemers kiezen zelf wat ze...