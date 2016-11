Ambachtelijk lekkers van Krijn Verdoes

foto Jordy Kortekaas

Het is inmiddels een begrip in Katwijk, de stroopkoek van Banketbakkerij Krijn Verdoes. „Elke week gaan er wel vijf tot tien karren met koeken doorheen”, zegt chef Robert Oudshoorn lachend. Volgens hem heeft de winkel zijn succes onder meer te danken aan het feit dat alles vers is. „Onze producten zijn handgemaakt, bevatten geen kunstmatige vullingen en zijn mooi van kleur”, zegt hij vastberaden. „Maar ook de smaak is een beleving.”

In de zomer verkoopt de bakkerij ook huisgemaakt ijs. „Soms staan...