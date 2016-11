Oplossing voor knutselproblemen

Paula Zuidhof

Juul is het kleine zusje van de bekende kantoorboekhandel Roos aan de Binnenweg en zit verstopt om de hoek, in het eerste pandje aan de Julianalaan, op nummer 3.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Juul is een walhalla voor knutselaars. Er zijn workshops voor wie gespecialiseerd iets wil leren of een techniek onder de knie wil krijgen. Met Sinterklaas en kerst wordt vaak om surprises gevraagd. Niet iedereen is daar even goed in. De workshops bij Juul lossen problemen op. De speciale Pieten-workshops zijn voor dit...