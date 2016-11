De apotheek van God in Alphen aan den Rijn

Wilma Belt-Wassenburg in haar authentieke natuurdrogisterij.

Het ruikt er heerlijk en al snel heb je het gevoel dat je als tijdreiziger in het jaar 19oo bent beland. Natuurdrogisterij ’De Hazelaar’ is niet alleen gevestigd in een eeuwenoud pand, het interieur, dat dateert van 1910, is al decennia onveranderd gebleven.

Niet verwonderlijk dat menig ’locatiescout’ hier even komt kijken. Dit is een ideale filmlocatie die je betovert. „Ook een eeuw geleden werden hier kruiden en specerijen verkocht”, vertelt eigenares Wilma Belt-Wassenburg die op 1 januari 2011 de winkel van...