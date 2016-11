Van der Meer is veel meer dan boekhandel

Foto Jordy Kortekaas

Naast slenteren langs kasten vol leesvoer in alle soorten en maten, kunnen klanten achterover leunen met een kopje koffie of culturele activiteiten bijwonen bij Boekhandel Van der Meer/Het Cultuurcafé.

Ongeveer een jaar geleden verhuisde de boekhandel naar de ruime vestiging aan De Keuvel. „Met de hulp van klanten, vrijwilligers en personeel is alles ingericht”, vertelt medewerkster Heleen de Vos. Al sinds haar achttiende werkt zij in de boekhandel. Precies de bijzondere band met de klanten, is wat de winkel voor haar...