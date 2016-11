Tea van Betjeman & Barton

Kom binnen bij de nieuwe tea boutique ’Tea my dear’ en je kunt als je wilt onmiddellijk je handen warmen aan een glaasje thee en een avontuurlijk slokje nemen.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

De gastvrije eigenares Amber Zant vertelt graag over de zeker honderd soorten thee die ze in haar winkel verkoopt. Groene thee, zwarte thee, aromatische toevoegingen, er is heel veel. Het vaste merk van deze theeboutique is Betjeman & Barton, afkomstig uit Parijs.

De losse thee in vele smaken, elk blaadje met de hand geplukt,...