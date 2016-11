Inkredible tattoo’s

Een tattoo of piercing laten zetten? Of gewoon zin in een cappuccino en een praatje?

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

In de ruime en moderne ruimte van Inkredible Tattoo’s & Piercings aan de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp is iedereen welkom. Je kunt er ongestoord in mappen zoeken naar een bij je passende tattoo of piercing of je laten adviseren door een van de medewerkers. De winkel bestaat nu vijfenhalf jaar en sinds twee jaar is er ook een winkel in Amsterdam. „Onze studio is anders...