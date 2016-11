Flying Tiger: leuke-spullen-winkel

Marja van Spaandonk

Waar je altijd wel slaagt voor een origineel en betaalbaar cadeautje is Flying Tiger.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Geen wonder dat de Deense winkelketen steeds populairder wordt in Nederland. Er zijn vestigingen In Zaandam, Haarlem, Amsterdam en ook in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp zit er eentje. De eerste Tiger-winkel, die toen Zebra heette, werd in 1995 geopend in Kopenhagen. Nu zijn er meer dan 670 winkel in 29 landen verspreid over Europa, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Het assortiment van Tiger is breder dan breed:...