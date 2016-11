Meesterwerken van het Mauritshuishaarscherp

De stier van Potter, De anatomische les van Rembrandt of het Meisje met de parel van Vermeer bekijken op een tablet of zelfs je mobiele telefoon, wie doet dat nou?

Zeg niet te vroeg ’niemand’, want het Mauritshuis in Den Haag heeft afgelopen week een heel mooie app uitgebracht waarmee tien topstukken in superhoge resolutie zijn te bekijken. Je tablet of telefoon gebruik je als het ware als een vergrootglas om elk barstje of haardunne verfveeg tot op de pixel scherp te...