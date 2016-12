Vrij als herders, rijk als koningen

pr/Gerald Ramsbacher De Katschberger Adventsweg trekt een spoor van lichtjes door het verlaten Gondal. Bekijk Fotoserie

Niets is er wat het lijkt. Een berg die geen berg blijkt te zijn. Grenzen waar niemand zich wat iets van aantrekt, maar die er wel degelijk zijn. Bezinning die je opdoet door in het pikkedonker door een verlaten dal te dwalen. Dolle boel daar in het Oostenrijkse skigebied Katschberg.

Door Mirjam van Twisk - 29-12-2016, 14:50 (Update 29-12-2016, 14:50)

Herders zijn wij. Of koningen. Slechts bijgelicht door ’n lantaarn en de maan zoeken wij onder een imponerende sterrenhemel onze weg door de stilte van het duistere dal. Koude en sneeuw trotseren...