Marcel’s Green Soap

Al bijna een jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met Marcel Belt, oprichter van Marcel’s Green Soap. Eigenlijk schandalig dat het zo lang moest duren voordat ik ook eens iets ging schrijven over zijn biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Want ze maken niet alleen heel goed schoon, ze ruiken ook nog eens zalig.

Door Hanneke van den Berg - 6-1-2017, 7:00 (Update 6-1-2017, 7:00)

Hanneke Gaat Groen

Ik moet eerlijk toegeven dat er in mijn emmer met schoonmaakmiddelen nog steeds wel een verdwaalde fles chloor en Ajax zit, die ik nog maar amper gebruik en die dus maar niet op raken. Maar als die flessen leeg zijn, zal ik ze niet meer aanschaffen. Want die leveren niet alleen een aanslag op het mileu, de plastic afvalberg groeit er ook alleen maar van.

En dat is nou zo mooi aan Marcel’s Green Soap. Nou ja, een van de mooie dingen dan. Want de flessen allesreiniger, afwasmiddel en handzeep zijn allemaal gemaakt van 100 procent gerecycled plastic en dit is het enige merk in Nederland waarbij dit het geval is.

Geur

Ook heel fijn aan zijn producten vind ik de geur. Veel schoonmaakmiddelen zeggen wel dat ze een lavendelgeur hebben, maar als het er niet op zou staan, zou je die geur niet direct herkennen, omdat het zo’n kunstmatige geur is. De lavendel&kruidnagel-reiniger ruikt ook echt naar lavendel en kruidnagel, omdat er parfum met etherische oliën in zit. Ook worden geuren gebruikt als ’patchouli en cranberry’, ’sandelhout en kardemom’ en ’basilicum en vetivergras’. Mijn grote favoriet is ’patchouli en cranberry’. Schoonmaken wordt er (bijna) een feestje door.

Milieu

Marcel Belt werkte jarenlang bij Unilever, waar hij met schoonmaakproducten te maken had. Hij vond het raar dat er bij schoonmaakmiddelen zo weinig gelet werd op het milieu en besloot zelf aan de slag te gaan.

Samen met een kleine, onafhankelijke fabriek in Nederland, dat ook een laboratorium bevat, ging hij net zolang testen en uitproberen tot hij schoonmaakmiddelen had ontwikkeld die geen kleurstoffen, parabenen, fosfaten, chloor, ammonia of zuren bevatten. En dat is gelukt.

Te koop

Allesreiniger, handzeep en afwasmiddel van Marcel’s Green Soap is onder meer verkrijgbaar bij Holland&Barrett (voorheen De Tuinen), Marqt, diverse natuurwinkels door heel Nederland, winkels van WAAR, (binnenkort ook bij) Intratuin en via de webshop marcelsgreensoap.com