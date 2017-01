Verhalen van Graubünden

Willemijn Bos Het is fantastisch wandelen in Graubünden. Bekijk Fotoserie

Voor de opwinding hoef je er niet heen. Er is geen nachtleven en er valt weinig te shoppen. Maar Graubünden zit vol verhalen en wat is het er mooi. Wandelen, fietsen en volop genieten van een spectaculair berglandschap. Dat is het belangrijkste verhaal.

Eind negentiende eeuw reisden de Nederlandse ondernemer Willem-Jan Holsboer en zijn zieke vrouw vanuit Londen naar Davos: de frisse berglucht zou haar longkwaal goed doen. Over het traject Landquart - Davos (42 kilometer) deden ze per hotsende postkoets ruim...