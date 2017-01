Nomaden, koala’s en kangoeroes

Yvette Bax Australië wemelt van de nationale parken, inclusief idyllische strandjes. Bekijk Fotoserie

Slecht weer kan een zegening blijken. Bijvoorbeeld als dat je brengt op een heerlijke route langs de oostkust van Australië. Een roadtrip langs kangoeroes, koala’s, stranden, surfers én gepensioneerde nomaden.

Door Yvette Bax - 12-1-2017, 14:44 (Update 12-1-2017, 14:44)

Aanvankelijk waren we van plan om een trip te maken van Sydney naar Melbourne met de hoofdstad Canberra, er tussenin. De twee metropolen ruzieden over wie de hoofdstad mocht worden, maar waar twee honden vechten om een been… juist. Dus werd Canberra in 1908 door een Amerikaanse architect uit de grond gestampt....