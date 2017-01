Detox of niet

Elke fitgirl en healthfoodie doet het minimaal 1 keer per jaar: de detox.

Door Hanneke van den Berg - 20-1-2017, 7:00 (Update 20-1-2017, 7:00)

Wetenschappers roepen voortdurend dat een detox echt onzin is omdat je organen vanzelf je lichaam zuiveren. Daar zijn ze namelijk voor bedoeld. Toch zweren fans erbij, even een totale schoonmaak van het lichaam. Zij gaan dan vaak voor de hardcore-detox: drie dagen lang (of langer) alleen maar sapjes drinken en niets eten.

In het kader van de wetenschap (nou, eigenlijk meer in het kader van Hanneke Gaat Groen) besloot ik het toch een keer te proberen. Maar dan met de detoxkuur van Frecious, een sapjesbedrijf waar ik al eerder goede ervaringen mee had. Zij laten je niet hardcore alleen sapjes drinken, maar geven er ook een mealplan bij, een compleet weekmenu op schrift.

Om maar meteen met een bekentenis te komen: ik heb het niet volgehouden. Tenminste niet op de manier waarop het bedoeld is. En dat terwijl de detoxkuur van Frecious toch echt een van de vriendelijkste voor je lijf is, omdat je gewoon drie keer per dag mag eten.

Zelfs de recepten zijn niet ingewikkeld en heel toegankelijk. Daar ligt het dus ook niet aan, schrikt de boodschappenlijst die je meekrijgt wel een beetje af. Je moet heel wat in huis halen, wil je het weekmenu helemaal volgen.

Dat kan ongetwijfeld makkelijk als je alleen woont (en de financiële middelen hebt), maar daar ging het bij mij een beetje fout.

Ik heb twee tieners in huis die zo hun eigen opvatting hebben over wat ze nodig hebben. En al te gezond is naar hun mening ook weer niet goed (’alles waar te voor staat, is niet goed, hè mama?’) en dus moet er eens per week toch echt wel patat of pannenkoek op hun bord liggen. Ze zijn inmiddels wel wat gewend van hun altijd met eten experimenterende mama, maar doen toch nog steeds maar mondjesmaat mee met mijn experimenteerdrift. En dus was die detox qua maaltijdplan gewoon niet vol te houden voor een vrijwel fulltime buitenshuis werkende moeder met twee tieners in huis. Elke keer apart koken voor hen en mij zat er gewoon niet in. De tijd en energie ontbrak.

Maar dat wil niet zeggen dat deze detoxkuur van Frecious niet goed is. Integendeel. Ik heb al heel wat van die kuren bekeken en als ik er ooit eentje kan volgen omdat ik een weekje alleen ben (als de kinderen ooit het huis uit zijn), zou ik deze vrij moeiteloos kunnen volhouden.

Frecious is, aldus eigenaar Murk Vermeeren, de enige sappenmaker die de groente en het fruit met een schroefpers maakt en er is werkelijk geen enkel sapje dat niet lekker is. Vooral de boerenkoolsap is fantastisch, mede door toevoeging van een beetje kaneel. Ze gaan binnenkort minder fruit en dus meer groente in hun sapjes doen, om zo het percentage natuurlijke suikers nog verder omlaag te brengen. Ook daar verheug ik me al erg op, want als je eenmaal gewend bent om groentesapjes te drinken, vind je het na verloop van tijd steeds minder fijn om al te zoete sap te drinken. Kom dus maar op met die nieuwe groentesapjes.

En die detox, die ga ik zeker nog een keer proberen als ik over een paar jaar niet meer dagelijks voor drie mensen kook.

Meer info, zie www.frecious.nl