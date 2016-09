Hand in hand tegen de dreiging

NEW YORK - Na ruim dertig jaar in New York is Lida Sinnige verknocht aan haar woonplaats. De geboren Noord-Hollandse zag de stad veranderen na de aanslagen van vijftien jaar geleden. „De verbondenheid onder New Yorkers is gegroeid. Zodra hun vrijheid in gevaar komt, staan ze nu hand in hand om die te beschermen.”

Door Jan Vriend - 10-9-2016, 0:00 (Update 10-9-2016, 0:00)

Ze weet nog hoe het er rook. Hoe snel de lift je naar zestig-hoog bracht. En hoe fenomenaal het uitzicht was, uit het World Trade Centre. „Toen ik...