Voorlinden steelt Wim Pijbes’ hart

Wim Pijbes voor Museum Voorlinden.

Had hij de kolder in de kop? Het prestigieuze Rijksmuseum verruilen voor start-up Museum Voorlinden in Wassenaar dat morgen voor het publiek open gaat? Dit voorjaar kondigde museumdirecteur Wim Pijbes zijn geruchtmakende transfer aan. Op zijn nieuwe stek vertelt hij over het waarom.

Door Tekst: Marjolein Schipper en Paola van de Velde Foto: Gregor Servais - 9-9-2016, 12:35 (Update 9-9-2016, 12:35)

Even rustig zitten voor het interview? Wim Pijbes - donker linnen pak, blote voeten in Italiaanse loafers - heeft er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Hij wil rondleiden, laten zien waaróm het splinternieuwe Museum Voorlinden in Wassenaar zijn hart...