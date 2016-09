Na drieduizend Elsje-krantenstrips nog even fris

Foto Evalien Weterings

DEN BURG - Is een café wel een geschikte omgeving voor Elsje? ,,Nee’’, zegt Eric Hercules, schrijver van de populaire krantenstrip. ,,Al zou ze daar zelf anders over denken en steeds proberen binnen te komen. Om er steeds weer uitgegooid te worden.’’

Door Nico Volkertsn.volkerts@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 17:04 (Update 14-9-2016, 18:40)

Elsje is tien, maar dan hebben we het over de strip, die Eric Hercules tien jaar geleden met tekenaar Gerben Valkema in het leven riep. Het karakter Elsje (en wat voor een karakter), heeft de eeuwige jeugd. Deze week nog...