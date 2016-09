Zo blijf ik fit: met krachttraining

Hielco Kuipers Fotoprodukties

Geraldine en haar man dansten afgelopen voorjaar hun laatste Nederlands kampioenschap ballroom. Doordat ze beide een drukke baan hebben, is er te weinig tijd (en energie) om voldoende te trainen. „Om aan de top mee te kunnen dansen, is veel trainen een absolute must. Dansen op dit niveau is zeer intensief.”

Vrijwel meteen na het wedstrijddansen begon Geraldine met krachttraining. Tot haar eigen verbazing vindt ze het ook nog eens heel erg leuk. „ In eerste instantie was het als overbrugging voor...