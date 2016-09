Ben ik verplicht om familie voorrang te geven bij klus-opdrachten?

HOOFDDORP - In de verhalenserie 'Vrij verteld' praten lezers over hun gevoelens en dilemma's. Wil je reageren? Of wil je zelf je verhaal kwijt? Mail: vrij@hollandmediacombinatie.nl

Door Jan Vriend - 16-9-2016, 11:08 (Update 16-9-2016, 11:08)

Wekelijks het dilemma van een lezer

Sandra (59) : ,,De zoon van mijn zus is een eigen klusbedrijf begonnen. Nadat zijn oude baas geen werk meer voor hem had, was dit eigen bedrijf min of meer een noodsprong voor hem. Maar omdat hij er plezier in heeft om te klussen, ziet hij het vooral als een uitdaging om daar ook zijn geld mee te verdienen. Het enige struikelblok is dat hij nog niet genoeg opdrachten heeft om er helemaal van rond te komen, terwijl hij als vader van een paar schoolgaande kinderen zijn centen hard nodig heeft.

Toevallig maken mijn man en ik plannen voor een verbouwing. Met het oog op onze kleinkinderen - die vaak op bezoek komen - zou een ruimere woonkamer niet overbodig zijn. Daarom willen we een erker achter ons huis laten bouwen. Toen ik het daar met mijn zus over had, stelde ze meteen voor om haar zoon voor die klus in te schakelen. Hij had er wel tijd voor, zei ze er nadrukkelijk bij.

Maar mijn man wil niet dat onze neef de verbouwing doet. De klus is veel te ingewikkeld voor hem, meent hij. Omdat er een fundering moet komen en er ook een lastige dakconstructie aan te pas komt, vergt dat meer ervaring en vakmanschap dat een goedwillende klusser in huis heeft, redeneert mijn man. Maar er zit ook een gevoelskwestie bij. Want hij heeft liever geen familie over de vloer voor kluswerk. Nadat een zwager van ons jaren geleden een rommeltje maakte van schilderwerk aan onze dakgoten, wil hij alleen nog maar ervaren vaklui inhuren.

Aan de ene kant begrijp ik dat wel. Want met die vaklui ben je er ook zeker van dat ze vakwerk leveren.

Maar de andere kant is dat ik mijn neef als beginnende ondernemer graag een leuke opdracht gun. Zeker omdat hij de inkomsten goed kan gebruiken. Los daarvan vind ik het lastig om mijn zus teleur te stellen. Want ik weet nu al dat ze het me kwalijk neemt als we de verbouwing niet door haar zoon laten doen.

Maar mijn man voelt zich totaal niet verplicht om voor deze klus onze neef in te schakelen. Een goede ondernemer overleeft ook wel zonder de hulp van zijn oom en tante, redeneert hij. Maar ik zit tussen twee vuren. Wat is wijs? ‘’