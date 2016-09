Zo blijf ik fit: atletiek

Foto: United Photos/Toussaint Kluiters

Al sinds de middelbare school is atletiek de grote passie van de 46-jarige Nathalie Samson uit Vijfhuizen. „Vroeger beoefende ik bij Atletiek Vereniging Haarlem alle onderdelen: van hardlopen/sprint en horden tot speerwerpen en discus. Momenteel ben ik lid bij Atletiek Vereniging Haarlemmermeer en train daar, minstens twee keer per week in een recreanten loopgroep.”

Door onze verslaggeefster - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

„Ik onderneem sinds 1995 en merkte al snel dat het veelal een zittend beroep is. Ik breng heel wat uurtjes door achter mijn computer. En dat is...