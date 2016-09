Dierenkoppen met karakter

Foto Jarl-Made

Jarl Cotterink (45), geboren en getogen in Voorschoten en nu woonachtig in Krommenie. Hij is behalve creatief ook P&O-adviseur. „Mijn werk is adviserend, vluchtig. Ik vind het lekker om daarnaast iets concreets te doen. Heel gaaf om iets te maken waar mensen happy van worden.”

Door Marja van Spaandonk - 1-10-2016, 7:00 (Update 1-10-2016, 7:00)

Hij maakt dieren waar je inderdaad erg blij van wordt en waarnaar je blijft kijken. Voor een object maakt Jarl eerst een geraamte van gaas en staaldraad en gebruikt dan papier-maché als basale vorm. Daarna kleedt hij...